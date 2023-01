Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Montagvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Alibaba 106,30 EUR

Das Papier von Alibaba legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 107,50 EUR. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 107,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 3.892 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 123,60 EUR. 13,03 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 82,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 17.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,92 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 11,20 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207.176,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 200.690,00 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 52,96 CNY in den Büchern stehen haben wird.

