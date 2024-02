Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Freitagmittag fester

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 69,45 EUR zu.

Um 12:03 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 69,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 69,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,05 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 27.562 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 59,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 13,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,32 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Am 07.02.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 18,97 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,92 CNY je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,67 Prozent auf 260.348,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 63,54 CNY je Aktie aus.

