Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagvormittag im Plus

Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,80 USD nach oben.

Im AMEX-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 22:15 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 74,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.535 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,54 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 29,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 66,71 USD. Abschläge von 9,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,32 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.348,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207.176,00 CNY umgesetzt worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 24.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 63,54 CNY je Aktie.

