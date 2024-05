Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 82,72 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 82,72 USD. Bei 83,01 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,81 USD. Bisher wurden via New York 618.409 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,91 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (66,63 USD). Mit einem Kursverlust von 19,45 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,64 CNY an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,13 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,53 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,87 Mrd. CNY – das entspricht einem Minus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,82 Mrd. CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 58,18 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

