Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Freitagmittag an

Aktien in diesem Artikel Alibaba 85,90 EUR

2,14% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 86,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 86,65 EUR. Bei 85,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 24.604 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2022 bei 123,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 43,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2022 bei 58,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,02 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 18.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 208.200,00 CNY im Vergleich zu 204.052,00 CNY im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 24.08.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 59,10 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Neuer Versuch für Ant-Aktie? - Was Sie jetzt über den Börsengang der Alibaba-Tochter wissen müssen

Alibaba-Aktie nach Umstrukturierung ein "Top-Pick"? Alibaba streicht wohl CTO-Posten

Zahlreiche Neuzugänge im Portfolio: So hat "The Big Short"-Investor Michael Burry im 1. Quartal 2023 investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com