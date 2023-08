Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 88,94 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 88,94 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 88,29 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,29 USD. Bisher wurden via New York 709.278 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,38 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 34,77 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234.156,00 CNY – ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 205.555,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.08.2024.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 64,26 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Ausblick: Alibaba legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China