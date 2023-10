Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 83,99 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 83,99 USD abwärts. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 83,87 USD ein. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,83 USD. Bisher wurden heute 7.067 Alibaba-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 120,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,81 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 17,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 234.156,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.555,00 CNY umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 65,70 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie dennoch höher: Belgischer Staatsschutz untersucht Alibaba

Generative KI-Modelle: Darum ist der Megatrend "Gig-Economy" für Investoren interessant

Neuer Alibaba-Chef Eddie Wu betont Wichtigkeit von KI-Technologie für Unternehmenserfolg