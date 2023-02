Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 93,70 EUR

-3,05% Charts

News

Analysen

Das Papier von Alibaba gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:05 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 94,25 EUR abwärts. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,70 EUR. Zuletzt wechselten 28.106 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 123,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (58,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 60,29 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 17.11.2022 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 12,92 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 11,20 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207.176,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200.690,00 CNY in den Büchern standen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 52,58 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Was dem digitalen Yuan auf die Sprünge helfen könnte

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Erste Schätzungen: Alibaba stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com