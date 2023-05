Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Alibaba 83,60 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 89,13 USD zu. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,41 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,35 USD. Zuletzt wurden via New York 877.288 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 125,83 USD erreichte der Titel am 09.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,02 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 53,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 23.02.2023. Das EPS wurde auf 19,26 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,87 CNY je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 247.756,00 CNY im Vergleich zu 242.580,00 CNY im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alibaba am 18.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 24.05.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 53,33 CNY in den Büchern stehen haben wird.

