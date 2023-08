Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,8 Prozent auf 84,55 EUR.

Die Alibaba-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 84,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 84,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 83,30 EUR. Zuletzt wechselten 25.441 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 111,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,87 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,46 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alibaba ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,37 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,73 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 234.156,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 205.555,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2024 wird am 03.11.2023 erwartet. Am 22.08.2024 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 64,43 CNY in den Büchern stehen haben wird.

