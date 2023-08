Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 89,34 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der AMEX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 89,34 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 88,41 USD. Bei 89,37 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 39.146 Stück.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,11 USD fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,96 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alibaba veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,37 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,91 Prozent auf 234.156,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 22.08.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 64,43 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

