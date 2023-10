Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 79,55 EUR.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:34 Uhr um 0,7 Prozent auf 79,55 EUR ab. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 79,40 EUR ein. Bei 79,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.384 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2023 markierte das Papier bei 111,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 40,16 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,08 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.08.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 11,73 CNY je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 234.156,00 CNY gegenüber 205.555,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 65,70 CNY je Alibaba-Aktie.

