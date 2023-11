Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 77,05 USD nach.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,6 Prozent auf 77,05 USD ab. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,01 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.180.625 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 74,59 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 3,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,73 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 224.790,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.555,00 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Alibaba am 31.01.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2024 64,97 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Fondsmanager Peter E. Huber: So können Anleger von einer Rezession profitieren - China-Aktien im Blick

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

Alibaba-Aktie: Jack Ma überzeugt: Er würde heute nie einen Job bei Alibaba bekommen