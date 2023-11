Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Vormittag deutlich nach

So entwickelt sich Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 79,12 USD abwärts.

Das Papier von Alibaba befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 9,1 Prozent auf 79,12 USD ab. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,31 USD ab. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,50 USD. Bisher wurden heute 102.600 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 74,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,46 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,63 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,73 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 224.790,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 205.555,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 65,04 CNY je Alibaba-Aktie.

