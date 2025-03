Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 143,76 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 143,76 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 142,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,23 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.236.650 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 148,42 USD erreichte der Titel am 17.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,24 Prozent. Bei 68,43 USD erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 52,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 CNY.

Am 20.02.2025 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,02 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,97 Mrd. USD ausgewiesen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 64,79 CNY fest.

