Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 69,07 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 69,07 USD zu. Bei 69,52 USD erreichte die Alibaba-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,11 USD. Bisher wurden via New York 156.776 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,50 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 48,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,03 CNY belaufen.

Alibaba ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260.348,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 247.756,00 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.05.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 62,60 CNY je Aktie.

