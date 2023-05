Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Alibaba 80,30 EUR

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 87,71 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 86,29 USD. Mit einem Wert von 90,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.961.663 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 markierte das Papier bei 125,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 43,46 Prozent Luft nach oben. Bei 58,02 USD fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 33,85 Prozent wieder erreichen.

Alibaba veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 19,26 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,87 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 247.756,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 242.580,00 CNY erwirtschaftet worden.

Am 24.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 24.05.2024 werfen.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2023 auf 53,33 CNY je Aktie.

