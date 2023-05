Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Alibaba 83,10 EUR

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 90,70 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,40 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 88,69 USD. Bisher wurden via AMEX 164.448 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,66 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 38,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 58,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 19,26 CNY. Im Vorjahresviertel waren 16,87 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 247.756,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242.580,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,13 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.08.2023 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 24.05.2024.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 53,33 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

