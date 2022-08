Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 90,00 EUR

2,27% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 87,95 EUR. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,25 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.683 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 156,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 65,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,73 CNY. Im Vorjahresviertel waren 16,60 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,09 Prozent auf 205.555,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 205.740,00 CNY umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2023 49,03 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Ausblick: Alibaba veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alibaba-Aktie verteuert sich: Alibaba strebt Primärlisting in Hongkong an

DiDi-Aktie höher: China verhängt Milliardenbuße gegen DiDi

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com