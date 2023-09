Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Montagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,2 Prozent auf 87,00 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Alibaba-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 87,00 USD. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 86,95 USD. Bei 88,00 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 12.214 Aktien.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,60 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 27,86 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,11 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 49,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 65,94 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

NYSE-Wert Alibaba-Aktie leichter: China gibt Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit frei

Auf diese chinesischen Aktien sollten Anleger am US-Markt achten

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hält Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot