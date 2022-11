Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Nachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Alibaba 78,30 EUR

-3,03% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,7 Prozent auf 77,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 77,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.487 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 143,60 EUR markierte der Titel am 18.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 46,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Mit einem Kursverlust von 31,63 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 17.11.2022. Das EPS lag bei 12,92 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 16,60 CNY je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 207.176,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alibaba einen Umsatz von 205.740,00 CNY eingefahren.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.02.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 52,75 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Chinas Technologiegiganten expandieren: Was das für Amazon bedeutet

Alibaba-Aktie dennoch deutlich höher: Milliardenverlust im abgelaufenen Quartal

Unternehmensberater: Darum sind Sorgen wegen Chinas Führung unbegründet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: testing / Shutterstock.com