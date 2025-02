So entwickelt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

19.02.25 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 127,21 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 127,21 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 127,70 USD. Mit einem Wert von 125,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.322.178 Alibaba-Aktien. Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 1,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,43 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 85,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,15 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus. Am 15.11.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,00 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 36,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.02.2025 veröffentlicht. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 62,24 CNY je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Xiaomi-, Alibaba- und Tencent-Aktien profitieren von Treffen mit Xi Jinping Alibaba-Aktie, Baidu-Aktie und Co. im Aufwind: DeepSeek-Phantasie schiebt weiter an Alibaba-Aktie springt an: Apple setzt in China wohl auf Alibaba für KI-Funktionen auf iPhones

