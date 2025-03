Alibaba Aktie News: Anleger greifen bei Alibaba am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 143,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 143,33 USD. Bei 144,48 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 760.334 Alibaba-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,55 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 68,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 109,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.02.2025 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 38,97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2025 64,79 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

