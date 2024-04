Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Freitagnachmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 68,68 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,68 USD ab. Bei 68,44 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 68,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 212.133 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von 49,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 66,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,03 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Alibaba veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 260.348,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 247.756,00 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Alibaba am 24.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 62,50 CNY in den Büchern stehen haben wird.

