Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 15:52 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 84,30 USD ab. Bei 83,49 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 83,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 700.123 Alibaba-Aktien.

Bei 125,83 USD markierte der Titel am 09.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 49,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 58,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 31,17 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 18.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,87 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 208.200,00 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 242.580,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 24.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 58,54 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pilotprojekt in Changshu: China probiert den E-Yuan in einer Millionenstadt aus

Konkurrenz für ChatGPT: Chinesischer Entwickler SenseTime stellt KI-Chatbot SenseChat vor

