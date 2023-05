Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag im Tiefenrausch

Aktien in diesem Artikel Alibaba 78,35 EUR

-1,76% Charts

News

Analysen

Das Papier von Alibaba gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 85,79 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 85,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 87,39 USD. Zuletzt wechselten 50.890 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,66 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 46,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,11 USD am 25.10.2022. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 47,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 18.05.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 CNY gegenüber 16,87 CNY im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,17 Prozent auf 208.200,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 242.580,00 CNY gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 24.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 58,67 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pilotprojekt in Changshu: China probiert den E-Yuan in einer Millionenstadt aus

Konkurrenz für ChatGPT: Chinesischer Entwickler SenseTime stellt KI-Chatbot SenseChat vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images