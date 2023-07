Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Alibaba-Kurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 94,20 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 94,20 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 94,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,66 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 614.238 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,30 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 28,77 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 18.05.2023 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,95 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 208.200,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 204.052,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 60,50 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

