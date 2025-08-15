Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Alibaba im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 122,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 122,00 USD nach oben. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 122,47 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 175.900 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 148,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 17,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 79,21 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,07 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,93 CNY.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 32,49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,25 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 29.08.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.08.2026 dürfte Alibaba die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 63,76 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI