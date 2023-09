Alibaba Aktie News: Alibaba stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

So bewegt sich Alibaba

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 87,00 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 87,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 87,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 86,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 253.159 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Bei 58,02 USD fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,31 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,37 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234.156,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY in den Büchern standen.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 65,80 CNY je Aktie.

