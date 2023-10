Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alibaba-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 76,90 EUR.

Das Papier von Alibaba gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:57 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 76,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 76,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,70 EUR. Bisher wurden via Tradegate 28.717 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2023 bei 111,50 EUR. 44,99 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,54 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.08.2023 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,37 CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,73 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 234.156,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.555,00 CNY umgesetzt.

Am 03.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 65,87 CNY fest.

