Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag verlustreich

19.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 81,44 USD ab.

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 81,44 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 81,42 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,80 USD. Zuletzt wechselten 349.747 Alibaba-Aktien den Besitzer. Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 48,95 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,02 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,75 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 10.08.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 17,37 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 11,73 CNY je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 234.156,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 205.555,00 CNY umgesetzt. Am 03.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 65,87 CNY im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Alibaba-Aktie dennoch höher: Belgischer Staatsschutz untersucht Alibaba Generative KI-Modelle: Darum ist der Megatrend "Gig-Economy" für Investoren interessant Neuer Alibaba-Chef Eddie Wu betont Wichtigkeit von KI-Technologie für Unternehmenserfolg

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com