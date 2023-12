Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag im Minus

Kurs der Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 72,51 USD.

Die Aktie verlor um 10:32 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 72,51 USD. Bei 73,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 58.700 Alibaba-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 115,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 59,54 Prozent zulegen. Bei 67,80 USD erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 6,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 16.11.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,63 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 224.790,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 63,57 CNY je Alibaba-Aktie.

