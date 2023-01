Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Alibaba 109,20 EUR

1,39% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,4 Prozent auf 109,60 EUR. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,60 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.265 Alibaba-Aktien.

Bei einem Wert von 123,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 86,39 Prozent Luft nach unten.

Am 17.11.2022 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,92 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,20 CNY je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 207.176,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200.690,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 52,68 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com