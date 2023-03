Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Alibaba 75,35 EUR

Die Alibaba-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,5 Prozent auf 75,65 EUR ab. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,25 EUR ab. Bei 75,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 31.359 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,60 EUR erreichte der Titel am 09.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 28,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 23.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 19,26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,87 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247.756,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 242.580,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 18.05.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 53,51 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

