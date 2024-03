Alibaba Aktie News: Alibaba behauptet sich am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Alibaba zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Im New York-Handel kam die Alibaba-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 73,48 USD.

Die Alibaba-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,48 USD an der Tafel. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,30 USD. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,31 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 357.418 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2023 markierte das Papier bei 105,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 42,95 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Abschläge von 9,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,77 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.02.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 18,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,26 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 260.348,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 247.756,00 CNY umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 24.05.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,37 CNY je Aktie belaufen.

