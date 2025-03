Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 138,05 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,6 Prozent auf 138,05 USD. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 137,24 USD ein. Bei 138,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.207.082 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 148,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 50,43 Prozent sinken.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 CNY aus.

Alibaba veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 38,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 36,02 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Alibaba am 14.05.2025 präsentieren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 64,79 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

