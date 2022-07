Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 103,30 EUR

Die Alibaba-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.07.2022 09:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 103,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 103,60 EUR. Bei 103,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.580 Alibaba-Aktien.

Am 23.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 43,50 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 57,50 Prozent sinken.

Alibaba ließ sich am 26.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,95 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,03 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 18.08.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 47,51 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

