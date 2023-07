Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagmittag mit Einbußen

Alibaba im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 81,80 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 81,80 EUR. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,50 EUR nach. Bei 82,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.885 Alibaba-Aktien.

Am 23.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 36,31 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 28,12 Prozent Luft nach unten.

Am 18.05.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 10,71 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 7,95 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208.200,00 CNY – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 204.052,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 60,50 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

