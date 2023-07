Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alibaba. Im AMEX-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 22:15 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 92,13 USD nach oben. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,42 USD an. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 9.688 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 120,60 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,90 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 18.05.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,71 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,95 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208.200,00 CNY – ein Plus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 204.052,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 24.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 60,50 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

