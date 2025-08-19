Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Mittwochnachmittag ins Minus

DAX24.253 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,67 +1,1%Dow44.799 -0,3%Nas20.971 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,48 +0,8%Gold3.344 +0,9%
Alibaba im Blick

20.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 119,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
102,00 EUR -1,00 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 119,29 USD. Bei 119,24 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,92 USD. Zuletzt wechselten 266.167 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 148,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 79,21 USD. Mit Abgaben von 33,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,93 CNY belaufen.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,49 Mrd. USD – eine Minderung von 3,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,59 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.08.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 63,76 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

mehr Analysen