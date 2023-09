Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 86,99 USD.

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 86,99 USD nach. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 86,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 161.967 Alibaba-Aktien.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 121,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,44 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 58,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 49,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.08.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 17,37 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,73 CNY je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 234.156,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 65,80 CNY je Alibaba-Aktie.

