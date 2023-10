Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittag mit Kurseinbußen

Alibaba im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 75,85 EUR nach.

Die Alibaba-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 75,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 75,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,20 EUR. Zuletzt wechselten 36.772 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,37 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,73 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 234.156,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205.555,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 65,87 CNY je Alibaba-Aktie.

