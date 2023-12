Alibaba Aktie News: Alibaba am Vormittag fester

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 75,42 USD zu.

Um 22:15 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 75,42 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,98 USD aus. Mit einem Wert von 74,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.175 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,60 USD erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,90 Prozent hinzugewinnen. Am 14.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,14 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 7,00 Prozent wieder erreichen.

Am 16.11.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 15,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,92 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,50 Prozent auf 224.790,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 63,62 CNY je Aktie aus.

