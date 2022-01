Alibaba Aktie News: Alibaba auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Alibaba 115,00 EUR

-0,26% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 114,60 EUR. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 114,20 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,50 EUR. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2021 auf bis zu 228,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 03.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,90 EUR ab.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 59,27 CNY je Aktie belaufen.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

3. Quartal 2021: Diese Aktien hielt Bridgewater-Gründer Ray Dalio im vergangenen Jahresviertel in seinem Portfolio

China will Nutzung von digitalem Yuan ankurbeln - mit Hilfe der Konkurrenten WeChat Pay und Alipay

Umfrage: Darum ist Meta Platforms das schlechteste Unternehmen 2021

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com