Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Alibaba 78,70 EUR

-0,38% Charts

News

Analysen

Das Papier von Alibaba gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 79,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 79,30 EUR ein. Mit einem Wert von 79,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 20.045 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2022 auf bis zu 123,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,08 Prozent. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,80 EUR ab. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 35,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 18.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,71 CNY. Im Vorjahresviertel waren 7,95 CNY je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 208.200,00 CNY im Vergleich zu 204.052,00 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alibaba am 24.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2024 59,18 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie mit Verlusten: Online-Riese Alibaba löst überraschend langjährigen Chef Zhang ab

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Neuer Versuch für Ant-Aktie? - Was Sie jetzt über den Börsengang der Alibaba-Tochter wissen müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: testing / Shutterstock.com