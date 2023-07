Alibaba Aktie News: Alibaba legt am Mittag zu

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 83,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 83,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 83,95 EUR. Bei 83,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.748 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 111,50 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 33,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Am 18.05.2023 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,03 Prozent auf 208.200,00 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204.052,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 60,61 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

