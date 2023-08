Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag stabil

Alibaba im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 88,00 USD.

Die Alibaba-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 88,00 USD. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,08 USD an. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,25 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 279.296 Alibaba-Aktien.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 121,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Bei einem Wert von 58,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.08.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,37 CNY gegenüber 11,73 CNY im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 234.156,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 64,64 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Ausblick: Alibaba legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China