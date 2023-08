Alibaba Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Alibaba

Kurs der Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Alibaba-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 87,99 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 87,99 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 86,93 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 87,68 USD. Zuletzt wurden via AMEX 73.280 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,60 USD) erklomm das Papier am 27.01.2023. 37,06 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 58,11 USD erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 33,96 Prozent Luft nach unten.

Am 10.08.2023 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,37 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,73 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234.156,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 205.555,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Alibaba am 03.11.2023 vorlegen. Am 22.08.2024 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 64,64 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Ausblick: Alibaba legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China