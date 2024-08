Alibaba Aktie News: Alibaba steigt am Mittwochnachmittag

Alibaba im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 82,45 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 82,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 82,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 81,78 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254.178 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 96,67 USD erreichte der Titel am 02.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,63 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 23,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,47 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.08.2024 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 33,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,36 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 59,04 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

