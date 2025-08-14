DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1606 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Aktie im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Abend Verluste

21.08.25 20:24 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 118,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
101,60 EUR -1,00 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 118,46 USD ab. In der Spitze büßte die Alibaba-Aktie bis auf 117,53 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,77 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 647.398 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 148,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,93 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 32,49 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 33,59 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Alibaba am 29.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 28.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 63,76 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

